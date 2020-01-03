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Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi kiralamak için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, futbolcular Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

03.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:30
Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi kiralamak için görüşmelere başladı

Kulübü, futbolcular ve 'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Onyekuru'nun transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

KAP'a Sarrachi transferiyle ilgili gönderilen açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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