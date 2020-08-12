Galatasaray Kulübünden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.
12.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:28
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı mesajda, "İkinci kez Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Sayın Mehmet Sepil'e görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA