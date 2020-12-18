Galatasaray-Karagümrük: Muhtemel 11'ler

18 Aralık'ta oynanacak olan, Galatasaray-Karagümrük: Muhtemel 11'ler. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fatih Karagümrük - Galatasaray hangi kanalda? Canlı İzle...