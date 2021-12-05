Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsoru Hepsiburada oldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile Hepsiburada'nın kadınların ve kız çocuklarının spora katılımlarını desteklemek, sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve futbola değer katmak için el ele verdiği bildirildi.

Sponsorlukla ilgili imza töreninin 7 Aralık Salı günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Törenin ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın, 12 sporcuyla da sözleşme imzalayacağı belirtildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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