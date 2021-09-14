Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'nun güzel sevgilisi ortalığı salladı
Sarı-Kırmızılılar'ın transferin son günü kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Judith Valverde, dikkatleri üzerine çekti. Pozlarıyla ortalığı sallayan Valverde, kısa sürede takipçi kitlesini genişletti.
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, sahaya çıkacağı günü iple çekerken kız arkadaşı da kendisi kadar sosyal medyada aratılan biri haline geldi. Assunçao'nun kız arkadaşı Judith Valverde, kısa sürede sosyal medyada önemli bir kitle yakaladı.
SIK SIK GÜNDEME GELİYOR
Valverde İstanbul'a gelişini, "Merhaba İstanbul, merhaba evim" mesajıyla paylaşmıştı. Galatasaray'ın yeni yengesinin paylaşımları bu sezon sık sık gündeme gelecek gibi gözüküyor.
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