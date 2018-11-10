Galatasaray'ın 10 Kasım Paylaşımına Taraftarlardan Tepki Yağdı

Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımında Başkan Mustafa Cengiz'in de adının yer alması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Belediye seçimi mi var, neden orada başkanın adı yazıyor?" yorumunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Sarı-kırmızılıların resmi twitter adresi, 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı. Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin bulunması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz'i "Atatürk üzerinden prim yapmakla" suçlarken birçok tepki mesajı gönderdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

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