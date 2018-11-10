Galatasaray'ın 10 Kasım Paylaşımına Taraftarlardan Tepki Yağdı
Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımında Başkan Mustafa Cengiz'in de adının yer alması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Belediye seçimi mi var, neden orada başkanın adı yazıyor?" yorumunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI
Sarı-kırmızılıların resmi twitter adresi, 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı. Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin bulunması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz'i "Atatürk üzerinden prim yapmakla" suçlarken birçok tepki mesajı gönderdi.
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
YORUMLAR (43)
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Böyle adlarını yazar mevkidekiler hep,çok üst görürler kendilerini,lakin hesap etmezler toprak herkese eşit oluyor.Görcez görcez görcez....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KESİNLİKLE OLMAMIŞ BİRDAHA BUYANLIŞOLMASIN SADECE TAKIMIN ADIYAZILMALI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadar saçmalık olunmaz bunlar ne yaşıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fetönün takımından bu beklenirCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Hoş olmamış ama bu kadar da abartmayın.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır