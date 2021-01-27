Galatasaray HDI Sigorta, Yury Berezhko'yu kadrosuna kattı
27.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:08
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1984 doğumlu Rus smaçör Yury Berezhko'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1984 doğumlu Rus smaçör Yury Berezhko'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yapılan açıklamada, 1.98 metre boyundaki tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinde forma giyen voleybolcunun kariyerinde CEV Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Grand Prix, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları da bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük