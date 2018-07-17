Galatasaray'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Montrö

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor.

Montrö kentinde dün başlayan ve 6 gün sürecek hazırlık kampında sarı-kırmızılı takım, günün ilk idmanını yaptı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

Çift kale taktiksel oyunda Gomis'in penaltı itirazına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Video Hakem Uygulaması (VAR) işareti yaparak müdehale etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, akşam basına kapalı yapacağı antrenman ile günü tamamlayacak.

Galatasaray, Montrö'deki kampta yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşmaya da taraftar alınacak.