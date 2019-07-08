Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Kaynak: AA
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