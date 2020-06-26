Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesinde, sarı-kırmızılılar, Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Jupp Derwall'i vefatının 13'üncü yıl dönümünde, Florya Metin Oktay Tesisleri'de adının verildiği antrenman sahasında saygı duruşunda bulunarak andı. Antrenman dinamik ısınmayla başladı, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana kısmında, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman dinamik ısınmayla başladı, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana kısmında, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA