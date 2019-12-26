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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde taktik oyun oynanan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın, antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan, antrenmandan önce Sofiane Feghouli'nin 30. yaş gününün kutlandığı belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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