Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı bitti mi? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Eylül Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00 'da başladı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda golü atan futbolcuların isimlerini paylaşacağız.

İLK YARI SONUCU

GALATASARAY 0 - 0 ALANYASPOR

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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