Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanıyor. Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray-Alanyaspor kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı bitti mi? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Eylül Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında bilgiler!
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00 'da başladı.
Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda golü atan futbolcuların isimlerini paylaşacağız.
GALATASARAY 0 - 0 ALANYASPOR
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou