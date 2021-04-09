GAGİKAD'lı kadınlar buluştu

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) üyeleri, bir araya geldi.

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) üyeleri, bir araya geldi.

Şahinbey ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan GAGİKAD Başkanı Beril Özlem Leylek, genel kurul toplantısının ardından 98 üye başvurusunun yapıldığını söyledi.

GAGİKAD'ın kentin çatı kadın derneği olacağını ve bu yönde birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Leylek, ileriki süreçte iki proje hayata geçireceklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından dernek üyelerine plaket takdim edildi, rozet takıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir