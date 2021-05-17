Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak
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Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak

Futbolda Türkiye Kupası yarın İzmir'de sahibini bulacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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