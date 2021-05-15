Futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı