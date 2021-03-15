Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

15.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:39
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Haftanın son müsabakasında Altınordu ile Yılport Samsunspor, 0-0 berabere kaldı.

GZT Giresunspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: 0-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-0

Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Menemenspor-Adanaspor: 0-0

Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: 0-3

Bursaspor-Ankaraspor: 3-1

Altınordu-Yılport Samsunspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GZT GİRESUNSPOR26165540202053
2.YILPORT SAMSUNSPOR26149342241851
3.ADANA DEMİRSPOR26146644232148
4.ALTAY26152949292047
5.İSTANBULSPOR26145748282047
6.ALTINORDU2613763832646
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ26127732171543
8.TUZLASPOR2612593436-241
9.BURSASPOR26114114241137
10.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR2610793133-237
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR26105113131035
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2685132629-329
13.ADANASPOR 2677123537-228
14.MENEMENSPOR26610102941-1228
15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2668122638-1226
16.AKHİSARSPOR2674152642-1625
17.ANKARASPOR2637161743-2616
18.ESKİŞEHİRSPOR2617181561-467
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

27. hafta programı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

19 Mart Cuma:

19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Mart Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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