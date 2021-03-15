Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.
TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.
Haftanın son müsabakasında Altınordu ile Yılport Samsunspor, 0-0 berabere kaldı.
GZT Giresunspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: 0-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-0
Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
Menemenspor-Adanaspor: 0-0
Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: 0-3
Bursaspor-Ankaraspor: 3-1
Altınordu-Yılport Samsunspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|26
|16
|5
|5
|40
|20
|20
|53
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|14
|9
|3
|42
|24
|18
|51
|3.ADANA DEMİRSPOR
|26
|14
|6
|6
|44
|23
|21
|48
|4.ALTAY
|26
|15
|2
|9
|49
|29
|20
|47
|5.İSTANBULSPOR
|26
|14
|5
|7
|48
|28
|20
|47
|6.ALTINORDU
|26
|13
|7
|6
|38
|32
|6
|46
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|12
|7
|7
|32
|17
|15
|43
|8.TUZLASPOR
|26
|12
|5
|9
|34
|36
|-2
|41
|9.BURSASPOR
|26
|11
|4
|11
|42
|41
|1
|37
|10.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|26
|10
|7
|9
|31
|33
|-2
|37
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|26
|10
|5
|11
|31
|31
|0
|35
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|26
|8
|5
|13
|26
|29
|-3
|29
|13.ADANASPOR
|26
|7
|7
|12
|35
|37
|-2
|28
|14.MENEMENSPOR
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|28
|15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|26
|6
|8
|12
|26
|38
|-12
|26
|16.AKHİSARSPOR
|26
|7
|4
|15
|26
|42
|-16
|25
|17.ANKARASPOR
|26
|3
|7
|16
|17
|43
|-26
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|26
|1
|7
|18
|15
|61
|-46
|7
27. hafta programı
TFF 1. Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Mart Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever