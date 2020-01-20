Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

20.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:16
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Demirspor'u ağırladı. Adana temsilcisi, müsabakayı 6-1 kazanarak haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dış sahada İstanbulspor ile yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Keçiörengücü ise sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Hatayspor, ikinci ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligin 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: 0-3

Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: 1-0

Adanaspor-Akhisarspor: 0-0

Altınordu-Hatayspor: 2-2

Keçiörengücü-Eskişehirspor: 0-1

İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Boluspor-Osmanlıspor: 0-2

Bursaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: 1-6

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR18 11 4 3 26 15 11 37
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18 9 4 5 21 15 6 31
3. BURSASPOR18 10 3 5 27 23 4 30
4. AKHİSARSPOR18 7 7 4 21 17 4 28
5. KEÇİÖRENGÜCÜ18 7 7 4 15 11 4 28
6. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR18 8 4 6 29 26 3 28
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR18 8 4 6 21 21 0 28
8. ADANA DEMİRSPOR18 7 6 5 29 18 11 27
9. ALTAY18 6 6 6 22 20 2 24
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR18 6 6 6 18 19 -1 24
11. GİRESUNSPOR18 6 6 6 20 23 -3 24
12. FATİH KARAGÜMRÜK18 6 5 7 21 23 -2 23
13. İSTANBULSPOR18 4 8 6 27 27 0 20
14. ALTINORDU18 4 7 7 17 22 -5 19
15. OSMANLISPOR18 5 4 9 20 26 -6 16
16. ADANASPOR18 2 7 9 18 28 -10 13
17. BOLUSPOR18 2 7 9 14 25 -11 13
18. ESKİŞEHİRSPOR18 5 3 10 24 31 -7 9

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Bursaspor ( Toto Akhisar)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)

19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)

26 Ocak Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ocak Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler