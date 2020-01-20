Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 18. haftasının kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Adana temsilcisi, müsabakayı 6-1 kazanarak haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dış sahada İstanbulspor ile yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Keçiörengücü ise sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçların ardından Hatayspor, ikinci ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Ligin 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: 0-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: 1-0
Adanaspor-Akhisarspor: 0-0
Altınordu-Hatayspor: 2-2
Keçiörengücü-Eskişehirspor: 0-1
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Boluspor-Osmanlıspor: 0-2
Bursaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: 1-6
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|18
|11
|4
|3
|26
|15
|11
|37
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|9
|4
|5
|21
|15
|6
|31
|3.
|BURSASPOR
|18
|10
|3
|5
|27
|23
|4
|30
|4.
|AKHİSARSPOR
|18
|7
|7
|4
|21
|17
|4
|28
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|7
|7
|4
|15
|11
|4
|28
|6.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|18
|8
|4
|6
|29
|26
|3
|28
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|18
|8
|4
|6
|21
|21
|0
|28
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|18
|7
|6
|5
|29
|18
|11
|27
|9.
|ALTAY
|18
|6
|6
|6
|22
|20
|2
|24
|10.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|18
|6
|6
|6
|18
|19
|-1
|24
|11.
|GİRESUNSPOR
|18
|6
|6
|6
|20
|23
|-3
|24
|12.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|6
|5
|7
|21
|23
|-2
|23
|13.
|İSTANBULSPOR
|18
|4
|8
|6
|27
|27
|0
|20
|14.
|ALTINORDU
|18
|4
|7
|7
|17
|22
|-5
|19
|15.
|OSMANLISPOR
|18
|5
|4
|9
|20
|26
|-6
|16
|16.
|ADANASPOR
|18
|2
|7
|9
|18
|28
|-10
|13
|17.
|BOLUSPOR
|18
|2
|7
|9
|14
|25
|-11
|13
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|18
|5
|3
|10
|24
|31
|-7
|9
Gelecek haftanın programı
Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)
26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)