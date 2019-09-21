Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak CansızCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Dk. 68 Lazar), Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Gomis, Gimbert (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Dk. 68 Lazar), Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Gomis, Gimbert (Dk. 7 Muhammed Gönülaçar)
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hakan Arslan, Dodo, Umut Gündoğan (Dk. 59 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+3 Yusuf Mert Tunç), Bilal Kısa, Mustafa Durak (Dk. 46 Melih Okutan), Poepon
Goller: Dk. 35 Poepon (Penaltıdan) (Boluspor), Dk. 90+5 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Burak Öğür, Dk. 58 Fernandes, Dk. 34 Ahmet Taşyürek (Teknik direktör) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 46 Dodo, Dk. 51 Bilal Kısa, Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 90+6 Ümit Kurt (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.