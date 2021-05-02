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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, CikalleshiFatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Fatih...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Balkovec, Aksel Aktaş, Biglia, Efe Tatlı, Ndao, Lens, Borini

Goller: Dk. 30 Lens (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Lens (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 39. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

4. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Sehic kontrol etti.

19. dakida Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Jevtovic'in ayak içiyle gelişine vurduğu top, kaleci Viviano'da kaldı.

24. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Borini'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ndao'nun vuruşunda, altıpasta topa ayak koyan Lens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan korner atışında ön direkte iyi yükselen Jevtovic, kafayla topu arkaya aşırdı. Arka direkte Ahmet Çalık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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