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Futbol: Süper Lig

04.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:30
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay...

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic, Sagal, Rodallega

Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.

29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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