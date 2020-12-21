Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan BilirFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, JahovicHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay,...
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Fernandes, Pedro Henrique, Alibec
Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden