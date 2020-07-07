Futbol: Süper Lig Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Candeias, Stancu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Deniz Türüç (Dk. 70 Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 60 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 74 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Candeias, Dk. 90+1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

Kaynak: AA