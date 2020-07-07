HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk.

Futbol: Süper Lig
07.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:28

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Candeias, Stancu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Deniz Türüç (Dk. 70 Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 60 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 74 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Candeias, Dk. 90+1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Magazin
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Ekonomi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi Dünya
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit...
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti Spor
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer Spor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kemal Sunal Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Su Yangın Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 22:00:55. #1.15#
title