Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

25.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:37
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Manisaspor-Bucaspor 1928: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor: 4-1

Belediye Derincespor-Artvin Hopaspor: 1-1

Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Ofspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Antalya Kemerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Çankaya: 0-0

Payasspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

2. Grup:

Kahta 02-Tekirdağspor: 2-2

Ceyhanspor-Karaman Belediyespor: 1-1

Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Tokatspor-Ağrı 1970: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

İskenderun-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Mardin Fosfatspor-Yozgatspor 1959: 1-1

3. Grup:

Gölcükspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Esenler Erokspor-Altındağspor: 2-0

Isparta 32-Osmaniyespor: 1-1

Arhavispor-Çarşambaspor: 0-0

Çatalcaspor-Somaspor: 0-2

Cizrespor-Karşıyaka: 1-0

Yalovaspor-Batman Petrolspor: 0-0

Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu: 1-1

4. Grup:

52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-0

Düzcespor-Bayrampaşaspor: 0-1

Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0

Bergama Belediyespor-Muğlaspor: 2-2

68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor: 0-0

1954 Kelkit Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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