Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı. 4. Grup'ta ise 17. hafta müsabakaları 1 maç dışında sona erdi.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Tokatspor-Kahta 02: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor: 0-0

Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor: 1-2

Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor: 1-2

Nazilli Belediyespor-Yomraspor: 2-1

Ağrı 1970-Ceyhanspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK: 5-0

3. Grup:

Çarşambaspor-Esenler Erokspor: 1-3

Somaspor-Isparta 32: 3-0

Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 0-0

İçel İdmanyurdu-Altındağspor: 2-0

Cizrespor-Yalovaspor: 2-1

Arhavispor-Gölcükspor: 0-1

Karşıyaka-Erbaaspor: 0-1

Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan: 0-0

4. Grup:

68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Muğlaspor-Alanya Kestelspor: 0-1

Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Modafen-52 Orduspor: 2-2

Kozanspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Silivrispor-Bayrampaşaspor: 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük