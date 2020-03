Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları TFF: Sayın Yusuf Günay'ın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruzFenerbahçe: Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruzBeşiktaş: Yusuf Günay ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzDenizlispor: Yusuf Günay'ın en kısa zamanda sağlığına...

Beşiktaş: Yusuf Günay ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzDenizlispor: Yusuf Günay'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruzGençlerbirliği: Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruzAytemiz Alanyaspor: Geçmiş olsun GalatasarayİSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından futbol dünyasından Günay için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.Yusuf Günay için yayımlanan mesajlar şöyle: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."FENERBAHÇE: "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz."BEŞİKTAŞ: "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."YUKATEL DENİZLİSPOR: "Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."GENÇLERBİRLİĞİ: "COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."AYTEMİZ ALANYASPOR: "COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun Galatasaray."EROL BULUT:

"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA