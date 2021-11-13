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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk olduğu Uruguay'ı 1-0 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk olduğu Uruguay'ı 1-0 yendi.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı elemelerin 13. haftasında tek karşılaşma oynandı.

Arjantin, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı 7. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle mağlup etti.

Bu galibiyetle 28 puana çıkan Arjantin, lider Brezilya'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takımı Ekvador 20, Şili, Kolombiya ve Uruguay 16'şar puanla izledi.

Güney Amerika elemelerinde ilk 4'e girecek ekipler, 2022 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Brezilya'nın Dünya Kupası bileti aldığı grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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