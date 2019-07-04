Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu.

Bu davada tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen diğer bir dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Kuytul, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü lehine hiçbir konuşma yapmadığını iddia etti.

Vakıfta hukuksuz bir işlem yapmadıklarını savunan Kuytul, "Benim konuşmalarımın FETÖ/PDY ve PKK ile alakası yoktur. Ben terör örgütleri aleyhine konuşmalar yaptım. Vakıfta terör örgütlerine ait hiçbir delil bulunmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan sanık Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. de terör örgütü propagandası yapmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA