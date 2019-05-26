Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan midibüs binaya çarptı, sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta Harun Ö'nün kullandığı 41 R 3675 plakalı halk midibüsünün seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan midibüs, iki katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle zemin kattaki evin balkonunun bir bölümü yıkıldı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA