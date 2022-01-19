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Fransız Rafale uçakları Yunanistan'a geldi

Fransız Rafale uçakları Yunanistan'a geldi
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.

Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi planlanan Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sı, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.

İniş sırasında düzenlenen törende konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ilk teslimatın siparişten 16 ay sonra yapıldığına dikkati çekerek 6 uçaklık ikinci teslimatın 2022 içinde ve diğer teslimatların da 2023 ve sonrasında yapılacağını belirtti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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