Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda
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Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda

Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında binlerce kişi protestolara katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken, Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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