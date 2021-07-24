Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.