Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'a ekonomik krizden çıkış için IMF'yi adres gösterdi
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Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'a ekonomik krizden çıkış için IMF'yi adres gösterdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'ı ekonomik krizden çıkaracak tek yolun Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereler olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'a ekonomik krizden çıkış için IMF'yi adres gösterdi
23.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:16

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'ı ekonomik krizden çıkaracak tek yolun Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereler olduğunu söyledi.

Fransız Bakan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Hassan Diyab ve Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Le Drian ile ülkesinin içinden geçtiği zorlu ekonomik sürece değindi.

Suriye'deki iç savaşın Lübnan ekonomisine yönelik yansımaları ile Suriyeli mültecilerin ülkesine maliyetinin 40 milyar doları aştığına vurgu yapan Avn, mevcut mali krize karşı hükümetin yolsuzlukla kararlı mücadelesini anlattı.

Ortak basın toplantısı

Lübnanlı Bakan Hitti ile Fransız mevkidaşı Le Drian, Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hitti, Lübnan'a destek için Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen CEDRE konferansı sırasında vadedilen düşük faizli yaklaşık 11 milyar dolarlık krediyi almak için gerekli koşulların oluşturulmasının kendilerinden talep edildiğini ve kendilerinin reformları hayata geçirmek için kaybedecek zamanları olmadığını kaydetti.

Le Drian da bugünkü ziyaretin Fransa'nın zorluklara karşı Lübnan'ın yanında yer almaya bağlılığı çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek, ülkedeki ekonomik zorlukların aşılması için Lübnan'ın reformları hayata geçirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fransa ile Lübnan arasında ortak tarih ve güçlü bağlar olduğunu söyleyen Le Drian, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan zorlu bir dönemden geçiyor ve zaman da kısıtlıdır. Ekonomik kriz büyük ve Lübnanlıları etkileyecek sonuçları olacak. Fransa, bu zor süreçte Lübnan halkının yanında durmakta ısrarlıdır. Burada bulunmamın sebebi de Fransa'nın Lübnan'a desteklerinin süreceğini teyit etmektir."

Ülkenin mevcut krizden çıkması için CEDRE konferansı sırasında kararlaştırılan reformların hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Le Drian, "Reformlar üzerinden yolumuza devam etmeliyiz. Bugün getirdiğim mesaj da budur. Yani, yolsuzluk ve yasa dışı sınır ticaretiyle mücadelenin yanı sıra Lübnan'ı ekonomik krizden çıkaracak tek yol, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerdir." diye konuştu.

Bu süreçte Lübnan'a yaptıkları insani yardımların 50 milyon avroyu bulduğuna işaret eden Fransız Bakan, ordu ve emniyet birimlerine destekte bulunacaklarını aktararak, "Lübnan devleti de topraklarındaki egemenliğini korumalı ve siyasetçiler de ülkeyi mevcut bölgesel krizlerden uzak tutmalı." dedi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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