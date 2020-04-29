Fransa'da 'ümit yok' denen hasta Türkiye'de 'hayat buldu' Fransa'da kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan ancak iddiaya göre beyin ölümünün gerçekleştiği söylenen Zekeriya Kılınç, tedavi için götürüldüğü Türkiye'de hayat buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zekeriya Kılınç'ın nefes almaya başladığını açıkladı.

Fransa'da kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan ancak iddiaya göre beyin ölümünün gerçekleştiği söylenen Zekeriya Kılınç, tedavi için götürüldüğü Türkiye'de hayat buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zekeriya Kılınç'ın nefes almaya başladığını açıkladı. Zekeriya Kılınç'ın abisi İlyas Kılınç, kardeşinin Türkiye'de tedavi altına alınması isteğini ve sonrasında Türkiye'ye götürülüşünü euronews'e anlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com