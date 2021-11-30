Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla "nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, ülkede salgının gidişatının kötüleştiğini belirtti.

Son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edildiğini dile getiren Veran, günlük vaka ortalamasının 30 bini geçtiğini açıkladı.

Veran, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısının arttığını ve 1700'e ulaştığını aktardı.

Sağlık Bakanı Veran, ülkenin Reunion Adası'nda ilk Omicron varyantı vakası saptandığı bilgisini paylaştı.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede 28 Kasım'da 37 bin 218, 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464, 24 Kasım'da 32 bin 591, 23 Kasım'da 30 bin 454 yeni vaka kaydedilmişti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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