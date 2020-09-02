Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat'ta
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat'ta

Lübnan'daki temaslarını tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat'ta
02.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:03

Lübnan'daki temaslarını tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u taşıyan özel uçak Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Dün Lübnan'da, Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Macron, Irak'ın egemenliğini desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) ile başlatacağı girişim çerçevesinde Irak'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Irak cezaevlerindeki terör örgütü DEAŞ üyesi Fransızların akıbetine ilişkin ise Macron, "Yurtdışında savaşmak için özgürce karar alıp egemen bir ülkede terörle suçlananlar bu devlette yargılanmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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