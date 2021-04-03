Fnatic Valorant takımı oyuncusu tsack artık yedek oturacak
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Fnatic Valorant takımı oyuncusu tsack artık yedek oturacak

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Fnatic Valorant takımı oyuncusu tsack artık yedek oturacak

Konstantinos 'tsack' Theodoropoulos (tsackk) Fnatic (FNATIC) aktif Valorant kadrosundan çıkarıldı ve yedeğe çekildi!

Fnatic Valorant kadrosu uzun süredir bekleneni veremiyordu. 3 Şubat 2021 tarihinde SUMN FC kadrosunu bünyesine katan Fnatic, bir türlü istediği yerlere gelememişti. Bu kötü gidişata son vermek adına ilk hamle geldi.

Valorant takımı oyuncusu Konstantinos 'tsack' Theodoropoulos aktif kadrodan çıkarıldı ve yedeğe çekildi. Kadrodaki değişiklik haberi oyuncunun yaptığı paylaşımla duyuruldu. tsack yaptığı paylaşımda son zamanlardaki başarısız sonuçlardan sonra bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti. Kalan oyunculara iyi dileklerini ileten tsack takıma veda etti.

Kadro ilk olarak SUMN FC adı altında First Strike Avrupa turnuvasında final oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. VCT Avrupa turnuvalarında bir türlü beklenilen seviyeye çıkamayan kadro son olarak VCT Aşama 2 Challengers 1 Avrupa turnuvası son 16 turunda Alliance ekibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Fnatic ekibinden beklenmeyen sonuçların gelmesinin ardından kadro değişikliği için düğmeye basıldı. İlk hamle olarak 4 aydır takımın oyuncusu olan tsack yedeğe çekildi. Organizasyonun önümüzdeki günlerde kadroyla ilgili daha fazla değişikliğe gideceği tahmin ediliyor.

Güncel Fnatic Valorant Kadrosu

Jake 'Boaster' Howlett

James 'Mistic' Orfila

Domagoj 'doma' Fancev

Muhammed 'Moe40' Hariff

Konstantinos 'tsack' Theodoropoulos (YEDEK)

Jacob 'Mini' Harris (KOÇ)

Kaynak: Playerbros

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