flash Flash: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19'la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirdi.

Kaynak: DHA