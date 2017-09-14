DHA: Meteoroloji: Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.