A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

20.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:32
A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.

Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.

A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Cevdet Yılmaz Vladimir Putin
Magazin Alişan Şener Şen Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Şenol Güneş Samet Aybaba Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 13:39:19. #1.15#
title