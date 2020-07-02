FLAŞ Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Madem Baro Başkanlarının bir kısmı komisyon çalışmasında meclisin kapısına gelmişler, ısrar ediyorlarsa biz de bu talebi ilgililerle görüşerek içlerinden 3 Baro Başkanının içeri gelmelerini, komisyona gelmelerini talep ettik.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Madem Baro Başkanlarının bir kısmı komisyon çalışmasında meclisin kapısına gelmişler, ısrar ediyorlarsa biz de bu talebi ilgililerle görüşerek içlerinden 3 Baro Başkanının içeri gelmelerini, komisyona gelmelerini talep ettik. Teklifi biz hepimiz geliriz diyerek reddettiler. Israrla 'hepimiz' denilmesi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine de aykırı. Bu teklif geçtikten sonra yapacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan istifa ederek kurulacak ilk baroya üye olmak.

Kaynak: DHA