FİSKOBİRLİK, fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor FİSKOBİRLİK, fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Belirlediğimiz fındık alım hedefine ulaşacağız" Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

FİSKOBİRLİK, fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:

"Belirlediğimiz fındık alım hedefine ulaşacağız"

GİRESUN - Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lüfti Bayraktar, fındık alımlarından memnun olduklarını belirterek "Genel olarak yoğun bir fındık alım dönemi geçiriyoruz. Bu sene alım faaliyetlerine eklenen daha yoğun koopeatiflerimiz var. Bu durumdan son derece mutluyuz. Biz her yıl sezon başladığı zaman bir önceki sezondan daha fazla alım yapmak gibi bir hedefimiz var. Bu 1 aylık süreçte de geçmiş döneme göre daha fazla fındık aldık. Görünen o ki belirlediğimiz hedefe ulaşacağız" dedi.

"Şu anda Giresun kalite fındık için fiyatımız 24 lirayı geçiyor"

Başkan Lütfi Bayraktar, piyasanın üzerinde fiyat vermeye devam ettikleri de ifade ederek "Son 1 hafta içinde fiyatlarda hareketlenme var. Levant kalite 20 lira 50 kuruştan, Giresun kalite 21 lira 50 kuruştan sezona başladı. Şu anda piyasada Giresun kalite 23 lira, Levant kalite ise 21 lira 75 kuruş civarı bir fiyatla devam ediyor. Bizde bu yükseliş trendine uygun olarak fiyatlarımızı güncelliyoruz. Bizim bugünkü fiyatımız Levant kalite için 22 lira 50 kuruş, Giresun kalite ise 23 liradır. Piyasada Giresun kalite fındık için randıman dahil edilmeden fiyat veriliyor. Biz kendi fiyatımızın üzerine randıman fiyatı da ekliyoruz. Giresun bölgesindeki fındık ortalama 52 ile 54 randıman oluyor. Bu anlamda bizim Giresun kalite için 23 lira olan fiyatımız 24 lirayı geçiyor. Sezon başında söylediğimiz gibi ortaklarımıza piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde fiyat vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Üreticilerin kooperatiflere gösterdiği ilginin yoğun olduğu kaydeden Bayraktar, "Bu konuda 50 tane kooperatifimiz varsa 10 tanesine ilgi gösteriliyordu. Şu anda üreticimizin yüzde 80'i kooperatiflerimize ilgi gösteriyor. Fiyatlar yükselmeye başladı, bir miktar daha yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA