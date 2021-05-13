Fırtınada yuvası uçan leylek aydınlatma direğine yeniden yuva yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şiddetli fırtınada yuvası uçan leylek, aynı bölgedeki bir başka aydınlatma direğine yeniden yuva yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şiddetli fırtınada yuvası uçan leylek, aynı bölgedeki bir başka aydınlatma direğine yeniden yuva yaptı.

İlçede önceki gün etkili olan ve bazı binaların çatısını uçuran şiddetli fırtına, Gültepe Mahallesi'nde aydınlatma direğinde bulunan bir leyleğin yuvasını devirdi.

Yuvasız kalan leylek, aynı bölgedeki bir başka aydınlatma direğine yeniden yuva yaptı.

ÇEDAŞ ekipleri, akıma kapılmaması için leyleğin daha önce yuva yaptığı direkteki enerji nakil hattını iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş