Fırınlardan evlere ekmek servisi
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Fırınlardan evlere ekmek servisi

27.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:03
Fırınlardan evlere ekmek servisi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Malatya'da açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Malatya'da açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Malatya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar, sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başlıyor. Fırıncı Necati Ateş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar arayınca ekmeği evlerine götürdüklerini belirterek, "Mahallemizde fırıncı olarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz telefonla arıyor. Bize sipariş veriyorlar, biz de evlerine kadar ekmeklerini götürüyoruz ve teslim ediyoruz" dedi.

Ateş, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işlerinin istikrarsız bir şeklinde devam ettiğini ifade ederek, "Pandemi dönemi dolayısıyla eskisi gibi fazla iş yoğunluğu yok. Çünkü bazı vatandaşlar ekmeği evlerinde yapmaya başladı" diye konuştu. - MALATYA

Fırınlardan evlere ekmek servisi
Fırınlardan evlere ekmek servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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