Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi
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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, PTT, Yerel

Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi

Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, fırıncı esnafının korona virüsüne karşı sıkı tedbirler aldı.

26.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:40
Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi

Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, fırıncı esnafının korona virüsüne karşı sıkı tedbirler aldı.

Türkiye'de korona virüsün çıkmasının ardından, Ceylanpınar ilçesi eski PTT caddesinde hizmet veren bir fırın müşterilerine dezenfekte amacıyla kolonya ikramında bulunuyor. Yapmış oldukları hizmetin sadece kolonya ile sınırlı olmadığını ifade eden fırın işletmesi sahibi Hasan Turan ' Korona virüsü sağlık açısından insanları etkilemesinin ardından fırıncı esnafı olarak bazı tedbirler aldık. Bu kapsamında tüm çalışanlarımız hijyen kurallarına uyarak maske, eldiven ve bone takarak daha müşterilerimize daha temiz ve hijyen olarak hizmet etmekteyiz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız yorulmamaları için evlere kadar ekmek hizmeti vermekteyiz. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi

Kaynak: İHA

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Fırıncı esnafının korona virüsüne karşı önlemi

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