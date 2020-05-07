Fiorentina'da 3'ü futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:08
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.
İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.
Kaynak: AA