Finlandiya, kısa mesajlarla yayılan kötü amaçlı yazılım saldırısına karşı mücadele ediyor

Finlandiya'da bilinmeyen bir kaynaktan gelen ve kötü amaçlı yazılım yayan cep telefonu mesajlarını durdurmak için çaba harcandığı bildirildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nde bilgi güvenliği uzmanı Aino-Maria Vayrynen, kötü amaçlı yazılım yüklemek için bağlantılar içeren milyonlarca mesajın atıldığını belirtti.

Ülkenin en büyük ikinci telekomünikasyon operatörü Telia Co AB ise yüz binlerce mesajın engellendiğini duyurdu.

Öte yandan, ülkenin en büyük telekom operatörü Elisa Oyj'in bilgi güvenliği sorumlusu Teemu Makela yaptığı açıklamada, çok sayıda kısa mesajın "ortalıkla uçuştuğunu" aktararak, "Kötü amaçlı yazılım saldırısı son derece istisnai ve çok endişe verici." şeklinde konuştu.

Vatandaşların cep telefonlarına geçen hafta sonu gelmeye başlayan mesajlar üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi "ciddi alarma" geçmişti.???????

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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