Filistin makamlarınca gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Filistinli muhalif Benat toprağa verildi

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitiren muhalif aktivist Nizar Benat'ın cenazesi çok sayıda kişinin katılımıyla defnedildi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitiren muhalif aktivist Nizar Benat'ın cenazesi çok sayıda kişinin katılımıyla defnedildi.

Benat'ın naaşı öncelikle El-Halil kentine bağlı Dura beldesinde ailesiyle yaşadığı eve getirildi.

Burada son kez veda edilen Benat'ın cenazesi, El-Halil'deki Vasaya er-Rasul Camisi'nde kılınan namazın ardından Eş-Şuheda Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan çok sayıda Filistinli, emniyet güçlerini eleştiren sloganlar attı.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde dün sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Benat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar