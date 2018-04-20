Filistin'den İsrail'in Barışçıl Göstericilere Saldırılarına Tepki

Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin Gazze'deki barışçıl göstericilere saldırılarını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan barışçıl göstericilere saldırısı sonucu 2 Filistinlinin şehit olmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin bu saldırıları ile Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci askerlerin, barışçıl göstericilerin üzerine ateş açması, Yahudi yerleşimcilerin tarım arazilerine saldırıları ve ırkçı sloganları halkımızın dik duruşunu ve meşru hakkına bağlılığını artıracaktır."

Göstericilerin ölümünden ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, Filistin halkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ayrıca uluslararası toplumdan Filistin halkına ve topraklarına yönelik ihlallerine son vermesi için İsrail hükümetine baskı yapması istendi.



Gazze sınırında bugün 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 37'ye yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.