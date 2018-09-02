Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den İsrail ve Ürdün'e Ziyaret

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İsrail ve Ürdün'e bir haftalık resmi ziyaret düzenleyecek.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, beraberindeki heyetle birlikte İsrail ve Ürdün'e düzenleyeceği resmi ziyaret için yola çıktı. Filipinler Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, birçok Filipinli işçinin bulunduğu bu ülkelere yapılan ziyaretin amacının ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtildi.

2-5 Eylül tarihleri arasında İsrail'e ziyaret düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Duterte, 5-8 Eylül tarihleri arasında da Ürdün'de temaslarda bulunacak. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yaptığı açıklamada her iki ülkedeki temasları çerçevesinde savunma ve güvenlik, ticari, ekonomi ve işgücü konularında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Duterte, ziyareti kapsamında İsrail'deki 28 bin ve Ürdün'de yaşayan 48 bin Filipinler vatandaşı ile bir araya geleceğini ifade etti. - MANILA