Fildişi Sahili'nin yeni Başbakanı Patrick Achi oldu
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Fildişi Sahili'nin yeni Başbakanı Patrick Achi oldu

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Fildişi Sahili'nin yeni Başbakanı Patrick Achi oldu

Fildişi Sahili'nde Başbakan Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve Patrick Achi getirildi.

Fildişi Sahili'nde Başbakan Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve Patrick Achi getirildi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara imzalı kararnamede, Bakayoko'nun durumunun ağırlaşmasıyla 8 Mart'tan bu yana bu göreve vekalet eden Achi'nin başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Achi'nin yeni hükümeti nisanın ilk haftasında kurması bekleniyor.

56 yaşındaki Bakayoko, tedavi için gittiği Almanya'da 10 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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