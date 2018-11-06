Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında Hakkari ve Van'da öğrenciler fidan dikti.



Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'ndaki etkinliğe katılan öğrencilerle fidan diken Hakkari Valisi İdris Akbıyık, program kapsamında 500 fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikiminin ülkeye, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Akbıyık, "Bugüne kadar çalıştığımız yerlerde başlattığımız 'Bir kitap bir insan' projemizi Hakkari'de de başlatıyoruz. Proje kapsamında öncelikle çocuklar bir kitap okuyacak, en yakınımızda okuyamayan biri varsa onlara da kitap okutacağız. Çok okuyanları da ödüllendireceğiz. İnsan kitap kadar, kitap insan kadar önemlidir." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Van

Van'da da "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında Gevaş ilçesindeki Şehitlik mevkisinde fidan dikildi.

Orman İşletme ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin organizasyonuyla Şehitlik mevkisine getirilen öğrenciler, burada bin tane Sarıçam fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.